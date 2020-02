Gaia Bianco trionfa a Casa Sanremo: “Orgoglio irpino, siamo fieri di lei”

Il comune di Monteforte Irpino e il suo Sindaco, Costantino Giordano hanno espresso soddisfazione per il successo conseguito dalla giovane cantautrice irpina Gaia Bianco, tornata vincitrice dal concorso di Casa Sanremo dedicato alle giovani voci emergenti.

«Siamo orgogliosi di lei. Per tutta l’Irpinia si tratta di un motivo di grande orgoglio, un talento nostrano che riesce a conquistare le platee nazionali» ha dichiarato Giordano.

Gaia lo scorso settembre si esibì in Piazza Umberto I a Monteforte per il concerto di Andrea Sannino. È considerata un astro nascente del panorama canoro giovanile. «A Gaia auguriamo ogni fortuna, ma soprattutto il successo che spera e merita di conquistare, il talento è la sua marcia in più, e grazie al duro lavoro e all’allenamento che giorno dopo giorno osserva, nessun traguardo le è precluso.»