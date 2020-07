Esemplare di airone bianco maggiore ritrovato a Serino: era gravemente ferito

Un esemplare di airone bianco maggiore è stato ritrovato a Serino, dai Carabinieri della Stazione Forestale.

La segnalazione è partita da una persona del posto. L’animale era in precarie condizioni di salute.

I militari hanno allertato il Servizio Veterinario della competente A.S.L. per il recupero dell’airone e per il successivo invio al Centro Cras di Napoli, per le cure del caso.