Dottor Sanseverino, vicino il ritorno alla normalità: ha iniziato il ciclo di fisioterapia

Un messaggio che amici, familiari e pazienti attendevano da settimane.

Il dottor Carmine Sanseverino, dirigente dell’Unità Operativa di Medicina di Urgenza, ha appena lasciato l’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino.

Diventato il simbolo della lotta al nuovo Coronavirus, il medico inizierà un percorso di riabilitazione in un centro specializzato; un recupero necessario nonostante sia clinicamente guarito dal Covid-19.

Era stato ricoverato dopo essere stato contagiato dal Coronavirus, avendo prestato servizio durante la fase più virulenta dl virus.

Oggi ha compiuto un altro passo verso la normalità e la piena guarigione.

“Sto iniziando il ciclo di fisioterapia in clinica. Non sono ancora in grado di utilizzare la piccola tastiera degli smartphone, appena possibile tornerò su Facebook. Saluti a tutti”, si legge sul profilo social del medico avellinese.

La figlia Ada, sostituendo il papà impossibilitato a scrivere, ha pubblicato il messaggio tanto atteso, rassicurando tutti coloro che vogliono bene e stimano il dottor Sanseverino sulle condizioni del padre.