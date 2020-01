Disagi sulla Baiano-Lacedonia: Biancardi chiede incontro a Palazzo Caracciolo

Ancora disagi per gli automobilisti e gli autotrasportatori che percorrono il tratto di strada Baiano-Lacedonia, sull’A16 che porta da Napoli a Canosa. Il presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi e il consigliere provinciale Franco Di Cecilia hanno inviato una nota alla direzione “VI Tronco Cassino” per chiedere un incontro a Palazzo Caracciolo il prossimo 23 gennaio.

“La percorribilità del tratto – spiegano nella nota -, interamente ricadente sul territorio irpino, è da molto tempo messa a dura prova da lavori frequenti ed interminabili, da verifiche tecniche sui viadotti che si protraggono all’infinito, nonché da provvedimenti giudiziari volti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori. Tutto questo provoca notevoli rischi per l’incolumità e sensibili ritardi nei tempi di percorrenza, soprattutto nei periodi di maggior traffico”.

Da qui la richiesta di un incontro urgente “al fine di verificare la possibilità di risolvere l’insostenibile situazione oppure, in subordine ed in via temporanea, di applicare esenzioni e/o tariffe agevolate, al fine di un parziale ristoro per un servizio francamente scadente e per i disagi oggettivi che i fruitori sopportano da molto tempo. Con spirito costruttivo, allo scopo di avviare a soluzione la suddetta problematica, si invitano i rappresentanti di codesta società a partecipare alla riunione fissata presso la sede di questo ente per il giorno giovedì 23 gennaio, ore 11”.