De Luca: “Vaccinazione di massa tra settembre e ottobre. Ecco come ci siamo salvati dal Covid”

Nuove stoccate al Governo centrale da parte del governatore Vincenzo De Luca, che ha tenuto la classica e consueta conferenza stampa del venerdì pomeriggio.

De Luca ha toccato il tema scuola: “E’ stato organizzato un lavoro a tappeto per i controlli sanitari, con l’effettuazione di tamponi a migliaia di docenti che faranno parte delle commissioni d’esame. Ci prepariamo, inoltre, a un lavoro su tutto il personale scolastico e sul personale universitario, in vista della riapertura dell’anno scolastico e dell’anno accademico, che dovrà avvenire in piena sicurezza”.

Sui vaccini influenzali: “Anche in questo caso ci prepariamo a una campagna di vaccinazione di massa, acquistando centinaia di migliaia di vaccini. La campagna di vaccinazione inizierà tra settembre e ottobre per bambini e adulti. È fondamentale saper distinguere una semplice influenza da un contagio da Covid”.

Quindi un confronto con la Lombardia, che fa contare ancora 306 focolai attivi: “Alcuni contagi riguardano persone ripositivizzate, che per tre volte sono risultate negative, ma che dopo 50 giorni sono risultate positive. Pensiamo di ripetere i tamponi molecolari perché questo virus è molto complicato, il problema non è ancora alle spalle”.

“Appena abbiamo avuto il sentore, a biamo anticipato le decisioni del Governo di 15 giorni, mettendo alcuni nostri comuni in zona rossa. Anche per questo ci siamo salvati. I nostri indici di contagiosità e di mortalità sono i più bassi d’Italia. La situazione è sotto controllo e questo ci consente di fare aperture molto ampie”, ha concluso De Luca.