De Luca: “Mascherine? Dal 22 giugno facoltative all’aperto. E ai pronto soccorso…”

“In questa settimana riapriremo le sale bingo, le sale scommesse, le discoteche, ma solo per le attività di bar e ristorazione e non per il ballo”, lo ha annunciato Vincenzo De Luca durante la sua conferenza stampa.

“Gli spettacoli all’aperto potranno tenersi, modificando le normative nazionali. Mille presenze all’aperto, duecento nei locali chiusi. A luglio ripartiranno i congressi”, ha proseguito il governatore.

Sulle mascherine: “Dal 22 giugno l’utilizzo è facoltativo all’esterno, ma obbligatorio nei luoghi chiusi e dove c’è assembramento. È sempre meglio usarla e portarla con sé. Ai pronto soccorso degli ospedali saranno vietati gli assembramenti e nei reparti è consentito l’ingresso solo a un familiare per volta. Agli operatori sanitari ripeteremo i tamponi”.

Sulla movida, dice De Luca: “Manteniamo il limite delle ore 22 per la vendita di alcol da asporto”.