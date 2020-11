Crisi respiratoria: Zungoli prega per la bimba di 10 mesi ricoverata al Cardarelli

L’intera comunità di Zungoli si è raccolta in preghiera per la piccola di 10 mesi, che da ieri mattina è ricoverata in gravi condizioni al Cardarelli di Napoli, in seguito a una crisi respiratoria.

Giunta al Pronto Soccordo del Frangipane di Ariano Irpino, il personale sanitario – dopo averla sottoposta al tampone risultato negativo al Covid, intubata e stabilizzata – hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza al Cardarelli, a causa dell’assenza della Terapia Intensiva Neonatale nella struttura sanitaria ufitana.

Intanto tutta Zungoli si è stretta in un abbraccio virtuale nei confronti dei genitori e dei familiari della piccola, attendendo buone notizie dal Cardarelli, dove la bimba è ricoverata in Terapia Intensiva e in prognosi riservata.

Foto copertina di repertorio