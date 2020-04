Coronavirus – Viabilità, cantieri e trasporti pubblici: la nota della Regione Campania

La Regione Campania informa che sono nuovamente aperti, da questa mattina, sull’A2 del Mediterraneo gli svincoli Polla, Atena Lucana e Sala Consilina, grazie al nuovo decreto della Regione Campania che ha sancito che non sono più “zona rossa” i Comuni del Vallo di Diano (Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta).



Riaperto alla circolazione veicolare il ponte sul fiume Asa nel comune di Pontecagnano. Il viadotto, situato sulla Sp 175, resterà percorribile fino al 30 settembre 2020. Il transito è consentito a senso unico in direzione Salerno-Paestum



Per quanto riguarda i cantieri, sull’A2 Diramazione Napoli fino a giovedì 30 aprile, nella fascia oraria dalle 22 alle 6, per lavori è attivo il restringimento di carreggiata su tutto l’asse (tra Salerno Centro ed il bivio per Avellino) in entrambe le direzioni.



Sull’A3 Napoli-Salerno, per lavori, tra le 20 e le 6 è chiuso il tratto Cava de Tirreni-Salerno in direzione Salerno; lo stesso tratto è chiuso in direzione Napoli tra le 22 e le 6.

Per il trasporto pubblico, sono state potenziate le Linee Vesuviane. È obbligatorio, per il personale e per i passeggeri a bordo di bus, metro, traghetti e treni l’uso di mascherine chirurgiche e guanti monouso.