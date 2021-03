Coronavirus, vaccini anti-Covid ai pazienti trapiantati: se ne farà carico il Moscati

Centosessanta pazienti trapiantati verranno sottoposti al vaccino anti-Covid, con l’ultima riserva di dosi di Pfizer-BioNTech custodita dall’azienda Moscati nei propri ultra-freezer.

Come per la vaccinazione ai pazienti in dialisi, la sede per le somministrazioni è stata individuata in ambiente protetto, nel punto vaccinale dell’Unità operativa di Medicina Preventiva della Città ospedaliera e le operazioni termineranno entro martedì prossimo.

Dei 160 che hanno aderito all’iniziativa, 96 afferiscono all’Unità operativa di Ematologia con trapianto di midollo e 64 all’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi. Non tutti i pazienti trapiantati e seguiti dai due reparti saranno sottoposti al vaccino, ma solo quelli con determinate caratteristiche cliniche.