Coronavirus, trasferimento al Frangipane per i positivi del Centro Minerva

L’Asl di Avellino sta avviando l’immediato trasferimento all’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino dei 23 pazienti del Centro Minerva di Ariano Irpino risultati positivi al Covid 19.

La decisione è stata concordata con il Prefetto e la Regione Campania, per sopperire all’impossibilità da parte della casa di riposo di far fronte all’assistenza delle persone ricoverate, per l’indisponibilità del personale.

I degenti del Centro Minerva che sono risultati negativi al tampone resteranno, invece, nella struttura, dove, nella giornata di ieri, sono state messe in atto tutte le misure di contenimento del contagio e di sanificazione dei locali.

Sono stati, inoltre, sottoposti a nuovo tampone, a 48 ore di distanza, gli operatori risultati negativi al primo tampone mentre chi non era di turno è stato sottoposto al primo test.