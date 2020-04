Coronavirus, test rapidi sul personale sanitario del Moscati: ecco l’esito dei 40 tamponi

Test rapidi sul personale sanitario in servizio nelle aree Covid dell’ospedale Moscati di Avellino. Da ieri, medici, infermieri e OSS sono sottoposti a tamponi da ripetere ogni sei giorni, come da protocollo regionale.

I primi 40 test rapidi hanno fortunatamente dato tutti esiti negativi. Nessuno degli operatori sanitari controllati ha contratto il Coronavirus, ma resta lo stato d’allerta.

Anche il personale in servizio nei reparti non Covid verrà sottoposto a controlli, ma per loro i tamponi verranno effettuati una volta al mese.