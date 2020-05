Coronavirus, terzo guarito a Montemiletto: “Insieme ce la faremo”

Montemiletto festeggia la guarigione di un concittadino affetto da Coronavirus.

È la terza su quattro casi certificati nel comune irpino.

A dare la lieta notizia, il Sindaco Massimiliano Minichiello: “Un’altra notizia positiva che va ad aggiungersi a quella già data con il precedente avviso. Pertanto, si aggiorna che, per il momento, rimane solo un positivo, ricoverato presso una Casa di Cura per il quale non è stato individuato alcun contatto”, si legge nel messaggio del primo cittadino.

Minichiello ha poi tenuto a ribadire che: “L’emergenza non è finita. Non abbassiamo la guardia. Ora più di prima, rispettiamo tassativamente le misure e le prescrizioni lgienico-sanitarie. E’ ancora più indispensabile il rispetto degli obblighi, l’uso di dispositivi di protezione, la prevenzione igienico-sanitaria, la mobilità nei casi previsti dalla Legge. Ce la faremo. Insieme. Forza”.