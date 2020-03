Coronavirus, tampone negativo per una infermiera del “Moscati”

Tampone negativo al Coronavirus per due donne irpine attualmente in isolamento domiciliare.

Si tratta di un operatore sanitario dell’ospedale Moscati di Avellino e di sua figlia che, accusati sintomi da contagio, hanno richiesto l’intervento del 118, attivando il protocollo.

I due tamponi, inviati al laboratorio dell’ospedale Cotugno di Napoli, sono risultati negativi

L’operatore sanitario del Moscati è una delle 25 persone, tra medici e infermieri, messe in isolamento fiduciario domiciliare poiché entrate in contatto con l’insegnante di Striano, passata per il Moscati lo scorso 26 febbraio e successivamente risultata positiva al Covid-19.