Coronavirus, “regalo” della Provincia alle zone rosse dell’Irpinia

Oltre duecento kit di dispositivi di protezione individuale per i commercianti che possono tenere aperte le attività, gli agenti di Polizia municipale e per i volontari della Protezione civile.



Un intervento specifico da parte della Provincia di Avellino per i comuni di Ariano Irpino e di Lauro, “zone rosse” dell’Irpinia per le quali con ordinanza del governatore Vincenzo De Luca è fatto divieto di ingresso e di uscita.



Il presidente Domenico Biancardi, in accordo con l’intero Consiglio Provinciale, ha provveduto a inviare i kit al Commissario Straordinario di Ariano Irpino, Silvana D’Agostino, e al sindaco di Lauro, Antonio Bossone.



Il kit si compone di mascherine e di visiere adatte per coloro che sono in contatto con il pubblico. Gli stessi kit sono stati distribuiti ai medici di base dei due Comuni, insieme a tute di protezione e calzari, oltre ai test veloci in vitro per la pre-diagnosi.



Come per gli altri centri che registrano almeno una persona affetta da Covid-19, la Provincia sosterrà i costi degli interventi di disinfezione ed igienizzazione delle strade di Ariano Irpino e di Lauro che verranno effettuati dalla società IrpiniAmbiente.