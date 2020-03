Coronavirus, raccolta fondi per l’ospedale Criscuoli: ecco come contribuire

Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e la Parrocchia Sant’Antonino Martire, esprimendo la propria vicinanza a tutto il personale sanitario e parasanitario dell’ospedale Criscuoli e del territorio, riconoscendo l’impegno della dottoressa Morgante e l’abnegazione del dottore Angelo Frieri, dei suoi collaboratori e di tutti gli operatori della sanità impegnati in ogni luogo per far fronte alla grave emergenza Covid–19, hanno istituito una raccolta fondi per l’ospedale Criscuoli.

L’iniziativa è rivolta a tutti: cittadini, imprenditori professionisti, forze sociali e associazioni che intendono dare il proprio contributo.

I fondi raccolti, di concerto con l’Asl, serviranno per acquistare due ventilatori per terapia sub-intensiva dal valore di 10.000 euro (più iva) ciascuno e due monitor carrellati dal costo di 5000 euro ognuno (più iva).



Per donare, il Comune e la Parrocchia hanno istituito un conto corrente dedicato.

PARROCCHIA SANT’ANTONINO MARTIRE

C/O SEDE PARROCCHIALE

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)

IT 89 A 05387 75810 000000000795