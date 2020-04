Coronavirus, primo caso a Rotondi: ha avuto contatti con la clinica di Benevento

Primo caso di Coronavirus nel comune di Rotondi.

A dare l’annuncio è stato il Sindaco, Antonio Russo. Il positivo pare abbia avuto contatti con la clinica privata Villa Margherita, focolaio del contagio a Benevento.

Secondo quanto riferisce il primo cittadino, l’uomo era in isolamento volontario, come la sua famiglia, ed è in buone condizioni di salute. La situazione è sotto controllo, monitorata dal Sindaco sia come istituzione che come medico.

Sono state attivate le procedure di controllo per stabilire eventuali contatti con parenti e persone vicine.