Coronavirus, positivo a Lioni: il Sindaco chiude un asilo nido

Il Sindaco di Lioni, Yuti Gioino ha chiuso precauzionalmente l’asilo nido “il Giardino dei Colori”, in seguito a un nuovo caso di positività al Covid-19 comunicato in mattinata.

Si tratta di un residente a Lioni che lavora presso una Rsa del territorio.

“La persona in questione è asintomatica ed in isolamento insieme agli stretti contatti – fa sapere il primo cittadino del comune altirpino -. Il virus ormai è presente in tutte le nostre comunità e circola in maniera sempre più incontrollata.



In maniera precauzionale abbiamo chiuso l’asilo nido “il Giardino dei Colori” per permettere una sanificazione dopo un contatto di un contatto di persona positiva. Escludiamo che in questo caso possano esserci problemi”.