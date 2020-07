Coronavirus, otto positivi in Campania, uno è di Chiusano San Domenico: l’annuncio del Sindaco

Tra gli otto positivi al Coronavirus registrati oggi in Campania, ce n’è uno di Chiusano San Domenico.

Ad annunciare il caso nella sua comunità è stato il Sindaco Carmine De Angelis, con un comunicato stampa:

“Un nostro giovane concittadino è risultato essere positivo al Covid-19. Si tratta di un soggetto asintomatico a cui è stato fatto il tampone in quanto nei giorni scorsi ha sostenuto le visite militari. Ovviamente il ragazzo sta bene e per completezza di informazione tengo a precisare che lo stesso attualmente non si trova nel nostro paese, ma in quarantena presso la Caserma di Roma.

Ho predisposto per la giornata odierna prima i test veloci (risultati negativi) e poi i test sierologici per tutta la famiglia (in attesa di esito), mentre nella giornata di domani insieme all’Asl ho ritenuto opportuno effettuare uno screening con tamponi per tutti i soggetti venuti a contatto con i familiari del ragazzo“, ha dichiarato De Angelis.