Coronavirus, nuovo caso all’istituto Perna-Alighieri: classe in quarantena

Nuovo caso di positività al Covid-19 all’istituto Comprensivo Statale “Perna-Alighieri” di Avellino.

Avviata la didattica a distanza per una classe della scuola secondaria del plesso centrale, come comunicato dalla dirigente scolastica: “Sentito il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino, in attesa degli specifici provvedimenti da attuare, a scopo precauzionale, per una classe della Scuola Secondaria del plesso centrale, è stata attivata la Didattica a Distanza (DAD).

Nella giornata odierna dopo aver provveduto ieri alla sanificazione di tutti i locali dell’Istituto, sarà effettuata sanificazione straordinaria in tutti i locali del Campus di via Maffucci”.