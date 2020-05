Coronavirus, multe salate a chi va in giro senza mascherina

Chi viene beccato in giro senza mascherina, da indossare obbligatoriamente, rischia una sanzione da un minimo di 400 euro a un massimo di 3000.

È il regolamento applicato dalla Campania, una delle regioni più dure in materia di applicazione delle misure di prevenzione del rischio di contagio da Coronavirus.

Le sanzioni sono previste dall’art.4 del decreto legge del 25 marzo 2020. Come la Campania, anche la Toscana ha adottato la medesima misura. A Salerno, come a Pisa, sono state multate decine di persone perché trovate in giro o nei luoghi pubblici prive della mascherina.