Coronavirus, Lauro: tamponi a 13 casi sospetti, esercizio commerciale sotto controllo

L’ASL di Avellino ha comunicato che, in seguito alla messa in quarantena di un intero nucleo familiare composto da otto persone residenti nel comune di Lauro e risultate positive al Covid-19, nei giorni scorsi è stata avviata l’indagine epidemiologica per risalire a tutti i contatti dei casi riscontrati.

Il Distretto Sanitario di Baiano ha richiesto ai medici di base informazioni relative ad eventuali casi sospetti. Sono stati segnalate e identificate 13 persone, di cui 5 asintomatiche e 8 sintomatiche, alle quali è stato effettuato il tampone naso-faringeo.

Inoltre, grazie al supporto del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione dell’ASL ha potuto accedere all’esercizio commerciale di proprietà di uno dei membri della famiglia risultata positiva al tempone.

È stato recuperato il registro dei clienti/fornitori per effettuare ulteriori indagini. In base alle risultanze delle indagini in corso, seguirà l’adozione di nuove misure precauzionali a tutela della popolazione di Lauro.