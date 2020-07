Coronavirus in Irpinia, non è finita: l’imbarazzante gestione di contagiati e intubati

Credevano fosse tutto finito, sbaracchiamo e chiudiamo tutto, il Covid-19 è andato in ferie.

Dicono che sia stato difficile reperire le chiavi della palazzina Alpi, chiusa perchè il Covid-19 era scomparso.

Hanno dovuto riaprirla in fretta e furia, richiamando il personale che aveva lavorato in quella struttura che adesso serve maledettamente.

Tutto questo dopo avere mandato il paziente in giro per il Moscati e rischiato di “impestare” (ci vogliono 14 giorni per capire se c’è stato qualche contagiato) altri reparti. Quindi, dopo 3 giorni dal ricovero del 69enne di Santa Lucia di Serino, è stata riaperta una struttura che dovrebbe essere sempre in funzione.

Quella palazzina – la cosiddetta Alpi – sontuosamente fu inaugurata alla presenza delle massime autorità sanitarie della Regione Campania.

Erano gli “uomini del presidente”, quelli giunti all’ospedale Moscati di Avellino per sostenere che andava tutto bene.

Va bene un tubo

Hanno dovuto riaprire la palazzina Alpi dopo avere tenuto un paziente tra pronto soccorso e reparto di rianomazione. Era chiusa a doppia mandata quando il contagiato, poi intubato, è arrivato al Moscati dove adesso si affrettano a fare sapere che il reparto per i malati di Covid-19 funziona regolarmente.

Come è stata gestita, però, la nuova situazione? Vogliamo parlarne? Volete leggere le dichiarazioni di medici e personale parasanitario oppure stendere un velo pietoso sull’ennesimo episodio di superficiale gestione delle emergenze?

Gestione imbarazzante

Si viene poi a sapere che un uomo di San Michele di Serino è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino dove, secondo il protocollo sanitario, è stato sottoposto a tampone preventivo per verificare l’eventuale presenza di Covid-19.

Poichè l’uomo di 71 anni denunciava problemi psichici, si è resa necessaria una consulenza specifica da effettuare, però, presso l’ospedale Landolfi di Solofra.

Mentre l’anziano si trovava nell’altro ospedale irpino, dal pronto soccorso del Moscati è stato comunicato l’esito del tampone faringeo ai colleghi del Landolfi di Solofra.

3

I quali non hanno preso granchè bene quella comunicazione perchè sarebbe stato necessario attendere l’esito del tampone prima di sballottare il paziente – poi risultato contagiato alCovid-19 – da un ospedale all’altro, utilizzando ambulanza e personale dipendente.

Positivo

Ansia e preoccupazione tra i sanitari e il personale dei due ospedali, per l’esito del tampone.

I dipendenti temono contagi, hanno davanti agli occhi la storia del dottore Carmine Sanseverino che s’è inguaiato lavorando al Pronto soccorso del Moscati.

Emergono inquietanti interrogativi ai quali dovrebbero fornire risposte serie e convincenti i manager delle strutture sanitarie irpine.

Possibile che si gestiscano i possibili contagiati con tanta sufficienza? Davvero si crede che sia tutto finito?

Un messaggio sbagliato perchè induce tanta gente a minimizzare.

Imbecilli che se ne fottono degli assembramenti e di indossare la mascherina in luoghi pubblici.

Gente che se ne va trnquillamente a mare, esibendosi in balli di gruppo, partecipare a giochi sulla spiaggia, senza sapere che potrebbe trovarsi in una corsia di ospedale ed essere gestito in simile mariera.

Pure per il paziente di Santa Lucia di Serino la gestione ospedaliera sarebbe stata a dir poco imbarazzante: dapprima sistemato presso il pronto soccorso del Moscati, il 69enne intubato – dopo essere stato a contatto con diverse persone – è stato finalmente trasferito ma in rianimazione perchè la palazzina Alpi è chiusa.

Sarà meglio riaprirla presto e reclutare il personale specifico: il Covid-19 sta tornando tra noi.

Il virus ringrazia la negligenza e il pressapochismo di tanti deficienti.