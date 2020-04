Coronavirus, il dottore Sanseverino si è aggravato: E’ intubato nell’area Covid

“Forse mi portano in rianimazione”, aveva annunciato lo scorso 17 aprile il dottore Carmine Sanseverino. Adesso il medico è intubato e si trova presso l’area Covid dell’ospedale Moscati.

Si erano aggravate le condizioni di salute del medico del reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale i Avellino, contagiato in servizio dal Coronavirus.

Scoperta la positività è stato lui stesso ad avvisare parenti, amici e conoscenti circa le condizioni di salute, aggiornandoli quotidianamente su Facebook.

“Cari amici le mie condizioni cliniche sono in peggioramento. Ora sono in in cpap, (ventilazione meccanica a pressione positiva continua, in inglese CPAP, acronimo di Continuous Positive Airway Pressure). Forse mi porteranno in rianimazione”, ha scritto oggi il dottor Sanseverino.

Decine le risposte, gli incitamenti, appelli a non mollare, a portare avanti la battaglia contro il virus, e sconfiggerlo il più in fretta possibile.