Coronavirus, i dati del 4 giugno: la Campania esulta, nessun nuovo positivo!

Finalmente.

Dopo tre mesi circa dall’inizio della pandemia, in Campania non si sono registrati nuovi casi da Coronavirus.

Su 2485 tamponi effettuati sul territorio campano, nessuno di questi è risultato positivo al Covid-19.

In Irpinia è il terzo giorno senza nuovi contagi, di conseguenza la situazione resta invariata per ciò che concerne i positivi totali (607) e i guariti (399), mentre si è registrato un nuovo decesso ad Ariano Irpino, il 57esimo in totale.

La mappa del contagio in Irpinia

Ariano Irpino 278 (27 decessi – 84 guariti)

Avellino 33 (1 decesso, 3 guariti)

Solofra 29 (25 guariti)

Mercogliano 20 (2 decessi, 17 guariti)

Mirabella Eclano 15 (1 decesso)

Flumeri 14 (3 decessi)

Cervinara 14 (2 guariti)

Grottaminarda 12 (6 guariti)

Lauro 10 (9 guariti)

Gesualdo 10 (2 decessi, 7 guariti)

Trevico 7 (3 decessi, 1 guarito)

Venticano 7 (2 decessi)

Villanova del Battista 7 (3 decessi)

Scampitella 6 (1 decesso)

Sturno 6 (1 guarito, 1 decesso)

Vallesaccarda 6

Montecalvo Irpino 6

Lacedonia 5 (5 guariti)

Forino 5 (5 guariti)

Chiusano San Domenico 5 (5 guariti)

Bagnoli Irpino 5 (5 guariti)

Monteforte Irpino 5 (4 guariti)

San Martino Valle Caudina 5 (5 guariti)

Casalbore 5 (1 guarito, 2 decessi)

Avella 4

Vallata 4

Bonito 4 (1 decesso)

Melito Irpino 4 (2 decessi)

Montemiletto 4 (4 guariti)

Fontanarosa 4 (1 guarito, 1 decesso)

Taurasi 4 (1 decesso)

Mugnano del Cardinale 3 (1 decesso)

Rotondi 3 (3 guariti)

Montoro 3 (2 guariti)

Savignano Irpino 3 (3 guariti)

Atripalda 2 (1 guarita)

Calitri 2

Castel Baronia 2

Altavilla Irpina 2 (2 guariti)

Cesinali 2 (2 guariti)

Pietradefusi 2 (1 guarito)

Pratola Serra 2 (2 guariti)

Teora 2

Castelfranci 2

Zungoli 2

Contrada 2

San Sossio Baronia 2

Santo Stefano Del Sole 2 (1 guarito)

Ospedaletto d’Alpinolo 1 (1 decesso)

Paternopoli 1

Sant’Angelo dei Lombardi 1 (1 guarito)

Pietrastornina 1

Aiello del Sabato 1

Torre le Nocelle 1

Greci 1 (1 decesso)

Lapio 1 (1 guarito)

Montefredane 1 (1 guarito)

San Mango sul Calore 1 (1 decesso)

San Michele di Serino 1

Quindici 1

Torrioni 1 (1 guarito)

Roccabascerana 1

Tufo 1

Bisaccia 1 (1 guarito)

Frigento 1

Montaguto 1

San Potito 1

Prata Principato Ultra 1