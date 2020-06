Coronavirus, i dati del 28 giugno: la Campania concede il bis e conferma quota zero

Fissate date e orari delle gare del Primo Turno Play-Off MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020GIRONE ANOVARA vs ALBINOLEFFE Ore 20.30 GIRONE CCATANIA vs VIRTUS FRANCAVILLA Ore 20.30CATANZARO vs TERAMO Ore 20.30 MERCOLEDÌ 01 LUGLIO 2020 GIRONE CTERNANA vs AVELLINO Ore […]