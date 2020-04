Coronavirus, gita di Pasqua? Tentativo fallito: nei guai famiglia napoletana

Pasqua indimenticabile per una famiglia di napoletani in gita a Pietrastornina, per festeggiare la domenica di Pasqua nonostante i divieti per il Coronavirus.



I soggetti sono stati fermati dalla Polizia Municipale di San Martino Valle Caudina, mentre si accingevano a raggiungere l’abitazione di loro appartenenza, nel comune irpino.



Per il nucleo familiare è dunque scattata una sanzione di 600 euro, la stessa comminata nei confronti di una persona di Cervinara e di un residente di Montesarchio, transitati per San Martino Valle Caudina senza motivo.



Per loro anche due settimane di quarantena obbligatoria.