Coronavirus, en plein di guariti per Savignano Irpino: il medico del Frangipane è tornato a casa

Savignano Irpino ha fatto l’en plein di guariti. Tutti e tre i positivi del comune del Sindaco Fabio Della Marra hanno sconfitto il Coronavirus.

Dopo le due donne guarite dal Covid-19, anche il medico ricoverato venti giorni fa al Frangipane, nel reparto in cui aveva prestato servizio fino al contagio, ha ottenuto il via libera per tornare a casa, una volta superato lo step del secondo tampone negativo.

Dopo Pasqua potrà tornare in servizio, fornendo il suo contributo nella lotta contro il Coronavirus.