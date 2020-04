Coronavirus, è guarita la positiva di Atripalda: l’annuncio del Sindaco Spagnuolo

E’ clinicamente guarita dal Coronavirus la paziente di Atripalda, ricoverata al Moscati di Avellino. Il secondo tampone negativo ha confermato la guarigione della donna, accolta con soddisfazione e gioia dal Sindaco Giuseppe Spagnuolo.

“Con profonda gioia vi comunico che la nostra concittadina risultata positiva nelle scorse settimane è guarita ed è tornata a casa”, ha scritto su Facebook il primo cittadino del comune sabatino.

“La guarigione è stata certificata a seguito degli esiti negativi dei tamponi in base ai protocolli sanitari – ha spiegato Spagnuolo -. Si coglie l’occasione anche per ringraziare la Misericordia di Atripalda per il servizio di accompagnamento svolto. Un saluto anche ai familiari della paziente”.

E’ la decima persona guarita in Irpinia dall’inizio della pandemia.