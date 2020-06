Coronavirus, donna di Casalbore positiva al test sierologico: è in isolamento

Il Sindaco di Casalbore, Raffaele Fabiano ha annunciato una nuova positività al Coronavirus, nel suo comune.

Si tratta di una donna, risultata positiva al test sierologico, che ha evidenziato un valore IgM superiore a quello minimo stabilito facendo, quindi, avviare tutte le procedure del caso.

Il Sindaco ha immediatamente predisposto il provvedimento di isolamento obbligatorio domiciliare per il nucleo familiare della contagiata.

“Allo stato attuale non vi sono motivi di preoccupazione in quanto la signora è totalmente asintomatica ed è in attesa di essere sottoposta, dall’ASL competente, al tampone di conferma. Sarà cura dell’Amministrazione aggiornare i cittadini sullo sviluppo della questione”, ha dichiarato il primo cittadino.