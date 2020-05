Coronavirus, De Luca: “Rientri in Campania? Tutto sotto controllo. I positivi al test, negativi al tampone”

All’indomani dello start della Fase-2 dell’emergenza Coronavirus, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha tenuto una conferenza stampa straordinaria per tranquillizzare la cittadinanza sui test effettuati ieri e per tenere alta la concentrazione in una fase molto delicata.

“Eravamo preoccupati per l’arrivo di persone dal Nord, ma la situazione è sotto controllo – ha annunciato De Luca -. Sono state controllate duemila persone tra treni, autostrade e aeroporti. Quindici di queste avevano una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, mentre diciannove sono risultate positive ai test rapidi.

Di questi, diciassette sono risultati negativi al tampone naso-faringeo, mentre attendiamo l’esito degli altri due tamponi. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, nelle stazioni ferroviarie e ai caselli autostradali.

Da lunedì saranno consentiti gli ingressi nelle isole. E’ un lavoro snervante ma non possiamo rilassarci neppure mezza giornata. Siamo ossessivi, ma per dare tranquillità e affrontare la Fase-2 con serenità”.

Seicento le persone che hanno comunicato il loro arrivo in Campania alle Asl competenti: “Sono state messe in isolamento domiciliario per due settimane poi, quanto prima, le sottoporremo al tampone, così potremo diminuire la loro quarantena”.

De Luca ha, quindi, promosso la campagna “La Campania verso la normalità”: “Ci avviamo verso la piena ripresa. La task force regionale offrirà chiarimenti alle realtà e alle associazioni che chiedono aiuto. Rilanceremo l’economia supportando le persone. Faremo il massimo per evitare una nuova chiusura tra due settimane“.