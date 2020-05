Coronavirus, De Luca: “Pannelli di plexiglas nei ristoranti. Attività balneari? Studiamo soluzioni”

“I ristoranti dovrebbero aprire giovedì”, così il presidente Vincenzo De Luca, nel corso della sua conferenza stampa.

“Avremo bisogno di qualche giorno in più per sanificare i locali e dotarli dei dispositivi di portezione. Dovremo approvare misure diverse da quelle governative, meno restrittive rispetto alle linee guida nazionali”, ha proseguito il governatore.

“Il distanziamento di due metri significa non fare riaprire i piccoli ristoranti. Stiamo pensando di fare installare pannelli protettivi tra un tavolo e l’altro,ma manderò la Guardia di Finanza a chi vende il plexiglas a 300 euro al metro.

Gli orari? Dalle ore 7 alle 23, sarà consentita l’apertura nei giorni festivi”.

Sulle altre attività: “E’ necessario farle ripartire. Parrucchieri e centri estetici avranno il via libera se rispettano le normative nazionali. Avvieremo degli incontri per le attività balneari, stiamo studiando misure che consentano una loro ripresa, in sicurezza. Non abbiamo le spiagge della riviera romagnola, impensabile piazzare un ombrellone ogni quattro metri”, ha concluso De Luca.