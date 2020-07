Coronavirus, De Luca mette nel mirino i ristoranti e gli arrivi dall’Est Europa

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca sta pensando a nuove soluzioni per fronteggiare il contagio da Coronavirus, che continua a far registrare numeri importanti (ieri altri 19 positivi sul territorio campano), seppure la situazione – a detta del presidente della Regione – è assolutamente sotto controllo.

De Luca è pronto a organizzare controlli serrati per chi rientra dall’Est europeo, mentre nei ristoranti si starebbe pensando a una soluzione per agevolare un’eventuale ricostruzione dei contatti nel caso in cui dovessero registrarsi dei casi positivi: ogni cliente dovrà fornire una carta d’identità

“Stiamo valutando due altre misure da prendere. Sto valutando anche altre ordinanze da fare. Continuano ad arrivare pullman dall’Ucraina, dalla Romania, dalla Bulgaria, senza che nessuno controlla. La gran parte dei focolai sono di importazione, dobbiamo trovare delle forme di controllo preventivo”.