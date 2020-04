Coronavirus, De Luca: “Dati buoni, si riparte. Ma qualche fesso pensa alla movida”

“A chi mi chiede ‘possiamo fare movida?’ rispondo ‘ma siete scemi o siete buoni?'”, così Vincenzo De Luca nel corso della conferenza online, per fare il punto sulla ripresa delle attività in vista della Fase-2.

“Se la situazione sarà tranquilla, non perderemo tempo per riaprire le attività, ma fino a quando non sarà così faremo di tutto per salvaguardare la salute e la vita dei cittadini campani – ha proseguito De Luca -. I dati degli ultimi giorni sono rassicuranti, possiamo cominciare a pensare alle prime riprese. Ma il distanziamento interpersonale resta obbligatorio, perché non torneremo quelli di tre mesi fa”.

Confermata la riapertura delle attività ristorative solo ed esclusivamente per consegne a domicilio: “Da lunedì prossimo riapriranno le librerie, i bar e le pasticcerie al mattino; le pizzerie e le rosticcerie e altre ancora in serata. Solo per le consegne a domicilio. Aggiusteremo gli orari di consegna, ma lo schema sarà quasi lo stesso di quello indicato nell’ordinanza approvata ieri”.

Sui dati dei tamponi: “Ieri abbiamo avuto 44 positivi su oltre 3700 tamponi, che sono 61mila in totale. Ieri a Milano hanno avuto altri 1.073 contagi. Abbiamo gestito le cose nella maniera migliore, superando le zone rosse, dal Vallo di Diano ad Ariano Irpino“.