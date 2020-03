Coronavirus, controlli sul territorio: fioccano le denunce ma sono poche

Quasi 1700 controlli effettuati ieri dalle Forze dell’Ordine sul territorio avellinese (1695 per l’esattezza), per un totale di 64 denunciati.

Sembrano numeri rilevanti ma, in rapporto alle persone che si vedono in giro, sono ancora pochi i controlli.

Occorre monitorare il territorio non solo con controlli a campione ma verificare una per una le persone che vanno in giro.

Anche questo è un deterrente per il soggetto che, sapendo di incappare sicuramente in un controllo, desisterà dalla voglia di uscire, se non per motivi importanti.

Le forze dell’ordine, peraltro, in questo particolare periodo sono poche impegnate rispetto al solito.

In giro ci sono meno ladri, negli uffici pochissime persone vanno a presentare denuncia o svolgere pratiche.

Controllo territorio?

Il personale degli uffici, soprattutto in Questura, potrebbe essere messo in azione sul territorio.

Pensiamo poi ai Carabinieri Forestali, ad esempio, spesso impegnati per verificare produzioni agricole, attività commerciali e svolgere altre azioni legate alle loro specifiche competenze.

Potrebbero essere loro a offrire un maggiore impulso all’attività di controllo.

Dobbiamo suggerire noi queste cose oppure è possibile che dalla Prefettura – il Prefetto è responsabile per l’ordine e la sicurezza pubblica provinciale – arrivino segnali in tal senso?

Lo vogliamo capire o no che siamo difronte a una guerra che va combattuta mantenendo la gente in casa?

Qui sopra i dati statistici dell’attività di controllo svolta ieri, venerdì.

Tutta gente in strada senza un valido motivo o con autocertificazioni risultate non veritiere.

Sono stati controllati pure 1229 esercizi commerciali, quesi pochissimi ancora aperti e nessuno di questi ha contravvenuto alle disposizioni ministeriali. Almeno così dicono le statistiche…