Coronavirus, Conte: “Potremo andare in vacanza. Bar e parrucchieri? Presto riapriranno”

“Quest’estate non staremo al balcone e la bellezza dell’Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città”.

Il premier Giuseppe Conte ha allietato la domenica degli italiani, anticipando, in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, quello che accadrà in estate: rilassarsi dopo settimane di sacrifici e difficoltà.

Vacanze Made in Italy, quelle ipotizzate da Conte, che spiega “si potrà andare in vacanza, ma lo faremo in modo diverso, con regole e cautele”.

Possibile anche la riapertura anticipata di estetisti, parrucchieri, bar e ristoranti: la data cerchiato in rosso è il 18 maggio anziché il primo giugno.

“Se sul piano epidemiologico la situazione rimarrà sotto controllo, potremo concordare con le Regioni alcune anticipazioni“, ha concluso Conte.