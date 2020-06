Coronavirus, commozione all’Arena Pietro Mennea: Ariano Irpino ha reso omaggio alle sue vittime

Ariano Irpino ha reso omaggio alle sue vittime del Coronavirus.

Una folla commossa si è recata all’Arena Pietro Mennea per l’ultimo saluto ai defunti, per i quali non era stato possibile celebrare il funerale a causa del contagio e delle disposizioni del Governo.

A celebrare la funzione è stato il Vescovo di Ariano Irpino, Sergio Melillo accompagnato dai sacerdoti della diocesi.

Presenti anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il commissario straordinario del comune ufitano Silvana D’Agostino e i sindaci del territorio.