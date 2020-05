Coronavirus, caso sospetto ad Atripalda? Vigili del fuoco in azione ai caselli autostradali

Secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco, nella serata di ieri, i caschi rossi di Avellino sono intervenuti in via Appia ad Atripalda, per prestare soccorso ad una donna che doveva essere trasportata in ospedale.

La richiesta ai Vigili del Fuoco è stata effettuata dal personale del 118: è possibile ipotizzare un nuovo caso di Coronavirus nel comune sabatino.

Il nucleo N.B.C.R. (nucleare-batteriologico-chimico-radiologico) ha consegnato la donna ai sanitari, i quali hanno effettuato il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino.

Intanto, nell’ultimo fine settimana, i pompieri hanno effettuato la sanificazione ambientale delle tende utilizzate dagli operatori dell’Asl per i controlli Covid ai caselli di Avellino Ovest Avellino Est, Benevento, Grottaminarda e Vallata.