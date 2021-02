Coronavirus, campagna di vaccinazione per gli over 80: prima dose anche per De Mita

È iniziata ieri la campagna di vaccinazione anti-Covid per gli over 80. Centinaia di anziani in fila, purtroppo anche al freddo, per la prima dose del prezioso vaccino.

Tra questi anche l’ex primo ministro Ciriaco De Mita, 93 anni, attuale Sindaco di Nusco, che si è sottoposto in giornata alla inoculazione della prima dose del vaccino anti-Covid, presso il centro vaccinale istituito a Montella dall’Asl di Avellino.