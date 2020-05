Coronavirus, buone notizie dall’Irpinia: altri due guariti

Buone notizie dall’Irpinia.

Altre due persone sono guarite dal Coronavirus. Una a Torrioni, l’altra a Cervinara.

Il Sindaco di Cervinara ha annunciato le dimissioni dell’ultimo concittadino ricoverato al Moscati di Avellino.

“Si resta ora in attesa dell’esito del secondo tampone per alcune persone in quarantena, se sarà confermata la negatività non avremo piu’ contagiati a Cervinara”, ha dichiarato Filuccio Tangredi.