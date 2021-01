Coronavirus, buone notizie dal Frangipane: il punto sui ricoveri

Arrivano buone notizie dall’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, dove da ieri non risultato pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva.

Tutti liberi i sette posti nel reparto della struttura ospedaliera del tricolle.

Sono sette, su dodici posti letto, i pazienti ricoverati in Medicina Covid e tredici in Area Covid, di cui nove (su sedici posti letto) in Medicina e quattro (su dieci posti letto) in Sub Intensiva.