Coronavirus, anziana positiva al Moscati: il personale sanitario non è stato contagiato

Sono tutti risultati negativi i tamponi di controllo effettuati sul personale sanitario in servizio in tre reparti dell’ospedale Moscati di Avellino, in seguito alla positività di una paziente dimessa dal reparto di Nefrologia.

Sono stati sottoposti a tampone naso-faringeo chi lavora nelle Unità Operative di Nefrologia, Pronto Soccorso e Radiologia dell’Azienda Ospedaliera.

Fortunatamente nessuno è stato contagiato dal Coronavirus.

Il caso dell’anziana negativa al momento del ricovero e poi positiva al Covid-19 durante il soggiorno al Moscati ancora in atto, non ha creato problemi alla struttura.