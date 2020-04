Coronavirus, altri due guariti a Solofra: “Giusy e Nicola sono tornati a casa”

Altri due guariti a Solofra.

“Giusy Guacci e Nicola Vignola hanno lasciato le strutture ospedaliere per far ritorno in città”, ha dichiarato il Sindaco Michele Vignola, annunciando tramite Facebook la guarigione di due concittadini, risultati positivi al Coronavirus e, ora, finalmente fuori pericolo.

Il secondo tampone di controllo ha dato esito negativo, permettendo ai due di tornare nelle proprie abitazioni.

“Con loro sono 10 i nostri concittadini che hanno superato il Coronavirus, a quanti ancora stanno combattendo contro il virus, il nostro augurio di pronta guarigione“, ha affermato Vignola.