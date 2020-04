Coronavirus, a Grottaminarda sei guariti e due casi sospetti: “Situazione sotto controllo”

Il Centro Operativo Comunale di Grottaminarda, (C.O.C.), costantemente impegnato nelle attività di verifica e monitoraggio tese al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus Covid-19, ha effettuato il punto sulla situazione sui contagi al 25 aprile:

Due cittadini sono considerati casi sospetti-probabili di infezione e altrettanti sono casi confermati.

Quindici cittadini sono stati collocati in isolamento domiciliare obbligatorio fino a negativizzazione dei tamponi e/o guarigione; mentre quattro sono collocati in quarantena fiduciaria autodichiarata per rientro da altre località italiane e/o estere;

Sei risultano guariti e/o negativi ai tamponi effettuati dall’ASL.

“La situazione è sotto controllo. Celebreremo l’Anniversario della Resistenza ciascuno nel proprio intimo – afferma il Sindaco Angelo Cobino -. 75 anni fa ci liberammo dalla pandemia della follia umana, oggi ci stiamo liberando, grazie all’impegno di tutti – mondo sanitario e scientifico, cittadini, e filiera istituzionale – dal nemico invisibile rappresentato dalla pandemia da Coronavirus”.