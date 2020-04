Contrada è il primo comune irpino dove sarà obbligatorio indossare mascherina e guanti sulla pubblica via, in tutti i pubblici esercizi commerciali, sia per i lavoratori che per i clienti.

L’ordinanza del Sindaco, Pasquale De Santis anticipa i tempi e segue l’esempio della Regione Lombardia, dove da qualche giorno si circola obbligatoriamente con i dispositivi di sicurezza.

La violazione dell’ordinanza comporterebbe una sanzione da 25 a 500 euro.

Ecco l’ordinanza del Comune di Contrada.