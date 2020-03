Chiude il Carrefour a Montoro: il padre di un dipendente positivo al Coronavirus

E’ emerso il motivo della chiusura, a scopo precauzionale, del Carrefour di Montoro. Il supermercato sarà sottoposto a sanificazione dopo che il padre di uno dei dipendenti è risultato positivo al Coronavirus.

Nella nota redatta dal Carrefour, si legge che il collaboratore non ha avuto contatti con il genitore negli ultimi giorni e che non presenta sintomi da Covid-19.

Per evitare complicazioni e problemi alla cittadinanza montorese, il supermercato ha deciso di chiudere i battenti a tempo indeterminato, per riaprire non appena la situazione lo consentirà.