Che gioia per Francesco: il suo cortometraggio è stato selezionato dalla RAI

Il cortometraggio “Essere Diversi“, scritto, diretto e interpretato dal giovane regista irpino Francesco Musto, è stato selezionato dalla RAI, all’interno della rassegna cinematografica “Tulipani di seta nera”.



Per supportare il progetto di Francesco Musto basta andare sul sito www.tulipanidisetanera.rai.it. Quindi cliccare sul video del cortometraggio e premere play.

CLICCA QUI



Si può sostenere il progetto inviando ai propri amici la pagina Rai del cortometraggio “Essere Diversi” e invitarli a guardare il cortometraggio e a inviarlo a loro volta ai loro rispettivi amici e familiari.

Più persone visiteranno il cortometraggio, più possibilità ha Francesco di vincere il primo premio.



Essere diversi è il cortometraggio d’esordio di Francesco Musto, attore avellinese e sceneggiatore. La lotta al bullismo raccontata dagli occhi di Fabio, un ragazzo comune.

“Io non ho mai subito bullismo, ho sempre trovato sulla mia strada brave persone. Il mio odio profondo per ogni tipo di discriminazione e di violenza ingiustificata mi ha spinto a scrivere questo corto per lanciare un messaggio diretto, un allarme per tutti e anche per dare una spinta a parlarne alle vittime di bullismo che troppo spesso si chiudono in loro stessi e in alcuni casi hanno reagito anche con gesti estremi”, ha dichiarato Francesco.

“Il mio “Essere Diversi” è uno specchio sulla realtà, tratta temi come l’inclusione sociale dei diversamente abili, la paura di essere esclusi dal gruppo (la ragazza) accettando di fare anche cose controvoglia, l’apparire a tutti i costi forti e fighi, l’uso smisurato della tecnologia (vedi l’uso dei cellulari durante l’atto di bullismo) che porta i ragazzi a vivere sempre più nel mondo virtuale e meno in quello reale”, prosegue il giovane Musto, spiegando il tema del suo cortometraggio di 16 minuti, scritto nel maggio del 2018 e concluso a metà settembre.

I Boomdabash hanno collaborato alla colonna sonora del cortometraggio cedendo gratuitamente i diritti della canzone “Un attimo”.