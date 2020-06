Cantanti in piazza Duomo per i lavoratori della musica: c’era pure l’avellinese Ghemon

Decine di cantanti si sono ritrovati a Milano per un flashmob a sostegno dei lavoratori della musica, uno dei tanti settori colpiti dall’emergenza Coronavirus.

Tanti volti noti della musica italiana hanno voluto richiamare l’attenzione del Governo e in occasione della Festa della Musica in programma oggi, 21 giugno, si sono vestiti a lutto e radunati in Piazza Duomo.

Nel gruppo composto da Manuel Agnelli, Levante, il vincitore di Sanremo 2020 Diodato, Lodo Guenzi e Cosmo, c’era pure l’avellinese Ghemon, uno dei cantautori più in voga del momento e paroliere corteggiato.

I cantanti, rimasti in silenzio per alcuni minuti, hanno chiesto l’indennità per i lavoratori dello spettacolo, fino a quando non sarà possibile ripartire con concerti e spettacoli dal vivo.