Auto contro moto nei pressi della FCA: due persone in ospedale

Un’automobile e una moto si sono scontrate, nel pomeriggio, causando un incidente stradale nei pressi della FCA, a Pratola Serra.

L’impatto non ha provocato ferite ai due conducenti, trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul posto oltre a un’ambulanza del 118 per le prime cure del caso, sono intervenuti i Carabinieri, per stabilire le cause e le responsabilità del sinistro.