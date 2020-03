Anziana deceduta a Serino: Sospetto Coronavirus e cartella clinica sequestrata

C’è l’indagine della magistratura per un decesso avvenuto a Serino e per il quale un medico del servizio necroscopico dell’Asl, pare abbia ipotizzato come causa l’infezione da Coronavirus.

Si tratta di una donna di 91 anni (D.L.C. le sue iniziali) che – già ricoverata presso l’Ospedale Landolfi di Solofra per una frattura del femore ed operata con apposizione di protesi d’anca – aveva superato l’intervento chirurgico malgrado l’etá. Operandola le era stata data una chance che in effetti si era concretizzata.

La paziente era stata poi trattenuta presso il reparto di ortopedia e traumatologia di quell’ospedale, per un periodo di degenza di circa due settimane.

Tornata a casa, a distanza di circa una settimana, l’anziana pare abbia manifestato febbre alta e problemi respiratori ed è morta ieri, il 5 marzo.

Il medico di famiglia, come da prassi, ha certificato il decesso.

Il medico necroscopo, ha ipotizzato che la morte fosse avvenuta per infezione da coronavirus, sottoscrivendo tale supposizione.

In aggiunta, il sanitario avrebbe indicato quali possibili cause del decesso anche le complicanze legate all’intervento chirurgico subito per la frattura insieme al concomitante aggressivo coronàvirus.

Da qui i Carabinieri della Stazione di Serino hanno informato la Procura della Repubblica di Avellino.

La pratica è stata affidata al sostituto procuratore dottoressa Teresa Venezia che ha disposto il sequestro della cartella clinica presso l’ospedale Landolfi di Solofra e dato incarico a un medico legale di compiere gli specifici accertamenti per stabilire le reali cause del decesso.

Il funerale è stato intanto sospeso mentre si cerca di trovare la migliore soluzione per eseguire l’accertamento autoptico tutelando i sanitari designati per effettuare i rilievi in modo da evitare un eventuale contagio, nel caso in cui dovesse emergere che sia stato il virus a determinare la morte della 91enne di Serino.

Il Sindaco di Serino, Vito Pelosi, quale autorità sanitaria locale e attraverso i propri poteri, ha disposto la chiusura della bara in zinco, in attesa delle determinazioni della magistratura.

Si attendono gli ulteriori accertamenti per stabilire le cause del decesso in modo da stabilire se i familiari e quanti si sono recati presso l’abitazione della defunta possano essere a rischio.