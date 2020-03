Air, pullman e uffici sanificati: sospese alcune tratte e le corse della funicolare

L’Air Mobilità ha intensificato le attività di sanificazione, disinfestazione e pulizia straordinaria su tutti gli autobus, nei depositi e negli uffici amministrativi, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid-19.

Fino a data da destinarsi sono sospese le corse della funicolare Mercogliano-Montevergine. La ripresa delle corse sarà resa nota mediante avviso pubblico sul sito internet di Air Mobilità.

Per lo stesso motivo e fino a nuova data, l’Air ha disposto per utenti e personale non espressamente autorizzato il divieto di accesso agli uffici amministrativi delle sedi di Pianodardine, Flumeri e Benevento. Inoltre è stato anche sospeso il servizio “oggetti smarriti”.

Quanto alle multe comminate ai viaggiatori, queste potranno essere pagate unicamente mediante bollettino di conto corrente postale.

Da domani 11 marzo e fino a nuovo avviso, sono sospese le corse sulle seguenti direttrici: Avellino-Roma e Salerno-Avellino-Benevento-Campobasso.